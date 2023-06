Mand tiltalt for at svindle flere end 500 personer

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har rejst tiltale mod en mand for at have svindlet over 500 mennesker.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 30-årig mand, som er tiltalt for at have svindlet 553 borgere for samlet set mere end to millioner kroner.

Sagen handler om forskellige slags økonomisk kriminalitet.

Blandt andet mener anklagemyndigheden, at manden begik groft bedrageri ved at udgive sig for at være ansat i et rekrutteringsfirma, der tilbød rengøringsjobs, og i den forbindelse franarre borgere deres personlige oplysninger, som siden blev misbrugt til at købe varer over nettet.

Den 30-årige er også tiltalt for flere slags samhandelssvindel. Eksempelvis ved at købe varer over DBA og Facebook Marketplace, hvor han skulle have fremvist falske bankoverførsler og derved fået bærbare computere og smykker udleveret.

I andre tilfælde har han ifølge anklagemyndigheden sat varer til salg over nettet, men varerne blev ikke udleveret til køberne, selv om de betalte penge for varerne.

Der er også forhold om dokumentfalsk.

Manden er kroatisk statsborger. Hvis han dømmes i sagen, går anklagemyndigheden efter at få ham idømt en fængselsstraf samt udvisning for bestandig.

Det fremgår af politiets pressemeddelelse ikke, hvor og hvornår sagen indledes, eller hvordan den 30-årige forholder sig til tiltalen.

/ritzau/