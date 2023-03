Mand tiltalt for tre drab og flere drabsforsøg i Field's

En 23-årig mand er blevet tiltalt for tre drab og en række drabsforsøg ved at have skudt mod personer i shoppingcentret Field's den 3. juli 2022.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har foruden drabene rejst tiltale for drabsforsøg på 11 personer samt for drabsforsøg igen ved at have skudt mod en gruppe på cirka 21 personer.

Det var en 17-årig dreng, en 17-årig pig og en 46-årig mand, der mistede livet.

Den nu 23-årige mand blev anholdt uden for shoppingcentret kort efter skyderiet. Han har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 4. juli.

