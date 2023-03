Mand tiltalt for voldtægt og drab på Mia Skadhauge

En mand er tiltalt for at have voldtaget, lemlæstet og dræbt 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg sidste år.

Det fremgår af et anklageskrift mod manden.

Her fremgår det, at han den 6. februar 2022 ved flere episoder udsatte hende for voldtægt. I den forbindelse skal han enten have anvendt vold eller truet hende med at bruge vold.

Derefter er han tiltalt for at have slået hende ihjel. Den unge kvinde blev ifølge anklageskriftet udsat for "betydelig lemlæstelse", da hun blev andet blev udsat for kvælning og en sammenklemning af brystkassen.

Den betydelige lemlæstelse, hun blev udsat for, førte til skader, som kostede hende livet, fremgår det.

Manden er også tiltalt for usømmelig omgang med lig.

Forbrydelserne fandt ifølge anklageskriftet sted den 6. februar mellem klokken 06.09 og klokken 15.00.

Mia Skadhauge Stevn blev fundet død 12. februar 2022.

/ritzau/