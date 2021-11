Mand tog ud for at sætte garn og mistede livet

En 66-årig mand er søndag morgen fundet druknet i havet syd for Kalundborg. Det var en forbipasserende, som søndag morgen så manden ligge i vandet ud for Østrupvej langs den nordlige kyst ved Jammerland Bugt.

- Det er en mand, som har været ude for at sætte garn, og som i den forbindelse er druknet. Politiet anser det for at være en ulykke, fortæller vagtchef Henrik Olesen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden er blevet identificeret, og hans nærmeste pårørende er blevet underrettet.

