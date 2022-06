Mand truede skole med at melde den til tyrkiske myndigheder

36-årig mand er dømt for at true københavnsk skole med at melde den for at være tilhænger af Erdogan-fjende.

Trusler om at melde en københavnsk skole til de tyrkiske myndigheder koster en 36-årig mand 60 dages betinget fængsel. Det har Retten i Roskilde afgjort torsdag. Manden har anket dommen på stedet.

Truslerne faldt i kommentarsporet af en debattråd på Facebook. Her lød det, at manden ville udpege skolen som tilhænger af Gülen-bevægelsen til myndighederne i Tyrkiet.

Bevægelsen bliver af de tyrkiske myndigheder betragtet som en terrororganisation.

Gruppens frontfigur er Fethullah Gülen - en imam bosat i USA. Han mistænkes af præsident Erdogans styre for at stå bag et kupforsøg i 2016.

Efter kupforsøget var der en anspændt stemning også blandt folk med tyrkiske rødder bosat uden for landets grænser.

Tidligere har det været fremme, at europæiske tyrkere blev opfordret af præsident Erdogan til at angive folk fra bevægelsen.

Det var også netop i sommeren 2016 lige efter kupforsøget, at den dømte mands kommentarer faldt. Og skriverierne kan tolkes som trusler, har retten altså slået fast.

Anklagemyndigheden argumenterede for en straf på ikke under tre måneders fængsel. Det mente retten dog ikke, at der var grundlag for.

Sagen har en del år på bagen, og det tæller ofte i en formildende retning, når en straf udmåles. Desuden har manden gode personlige forhold.

Den 36-årige mand har erkendt, at han tastede kommentarerne ind i debatsporet. Han har dog under sagen nægtet, at der var tale om en strafbar trussel.

Fethullah Gülen har i bøger lagt vægt på vigtigheden af uddannelse og dannelse i islam. Han går ind for dialog med andre religioner, accept af et videnskabeligt verdensbillede og flerpartidemokrati.

Flere skoler både i Tyrkiet og i udlandet er blevet beskyldt for at være Gülen-tilhængere.

I en lignende sag fra foråret blev en kvinde ved Retten i Hillerød idømt seks måneders fængsel for spionage.

Hun blev dømt for at have overtrådt den såkaldt milde spionageparagraf, da hun fra sit hjem i Nordsjælland sendte en mail til et politikontor i Ankara i Tyrkiet i august 2016. Her var der altså ikke blot tale om trusler.

I mailen pegede kvinden 15 personer ud, som ifølge hende kan knyttes til Gülen-bevægelsen. Kvinden valgte at anke dommen.

/ritzau/