Mand udvises for at have skubbet kvinde ud foran tog

En jordansk mand skubbede den 12. juli 2021 en kvinde ned foran et tog på Valby Station. Hun overlevede og blev hjulpet op fra skinnerne, men var ikke hans eneste offer.

Manden er kendt skyldig i en stribe forbrydelser, og mandag er der faldet dom i sagen ved Retten på Frederiksberg.

Den 35-årige mand er blevet idømt fængsel i et år og ni måneder, skriver Københavns Politi på Twitter. Han er samtidig blevet udvist med forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Han er dømt for at have krænket og været voldelig over for tilfældige personer på sin vej i løbet af juni og juli sidste år.

- En 35-årig jordansk mand er i dag blevet straffet med fængsel i et år og ni måneder. Manden blev desuden udvist for bestandigt, skriver Københavns Politi i et tweet.

- Han blev blandt andet fundet skyldig i vold, blufærdighedskrænkelse og for at have skubbet en kvinde ned på skinnerne på Valby Station, lyder det videre.

Skubbet på stationen fandt sted om aftenen den 12. juli. Kvinden stod på perronen ved spor fem, da manden først sparkede hende på det ene ben og slog hende.

Derefter blev kvinden ifølge anklageskriftet skubbet med betydelig kraft ned på togskinnerne, hvor hun slog hovedet og kortvarigt mistede bevidstheden.

Samtidig var et tog på vej ind til perronen og måtte nødbremse for ikke at ramme hende. Kvinden blev efterfølgende hjulpet op fra skinnerne.

Da episoden fandt sted var kvinden 29 år.

S-toget, der var på vej ind på stationen, foretog en såkaldt katastrofeopbremsning, lød det i forbindelse med grundlovsforhøret dagen efter.

Her kom det også frem, at manden ifølge vidner havde gået rundt og opført sig besynderligt, aggressivt og udadreagerende.

Også en 19-årig kvinde blev slået af manden den aften. Det skete i stationens ankomsthal, fremgår det af anklageskriftet.

I dagene og ugerne op til havde han også flere gange optrådt aggressivt både i en metro og på åben gade.

Det fremgår ikke af Københavns Politis tweet mandag, om manden har nægtet sig skyldig eller har valgt at anke dommen.

/ritzau/