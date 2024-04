Mand varetægtsfængsles i mørklagt bombetrusselssag

En dommer i Retten i Horsens varetægtsfængsler en mand i 30'erne til 17. maj i sagen om en bombetrussel i Billund Lufthavn.

Det står klart efter et grundlovsforhør, som er foregået bag dobbeltlukkede døre, søndag formiddag.

Dommeren valgte at følge specialanklager Ida Spandet Poulsens ønske om de dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke har fået indblik i, hvad den pågældende mand er sigtet for, hans identitet, eller hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter grundlovsforhøret kan den sigtedes advokat, Ole Møller Jespersen, ikke udtale sig meget om sagen.

Spørgsmål: Hvordan har din klient det med den her sag?

- Det tør jeg ikke svare på, lyder det.

Bombetruslen medførte, at lufthavnen blev evakueret lørdag, og at der ikke var nogen flyaktivitet fra lørdag formiddag til lørdag aften.

Den sigtede blev anholdt lørdag klokken 10.22.

Forinden havde han ifølge en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi indleveret en genstand i lufthavnen og oplyst, at den indeholdt sprængstof.

Politiet har oplyst, at den omtalte genstand undersøges nærmere.

Man har ikke hidtil kunnet be- eller afkræfte over for offentligheden, om der var tale om sprængstof.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er heller ikke kommet noget frem om mandens motiv. Men lørdag aften oplyste politiet, at man var i gang med at efterforske det.

Da grundlovsforhøret er foregået bag dobbeltlukkede døre, er der heller ikke kommet noget frem om, hvorfor dommeren har valgt at varetægtsfængsle manden.

Det er derfor uvist, om det er hele anklagemyndighedens sigtelse eller kun dele af den, som den sigtede er fængslet på baggrund af.

Natten til lørdag var der også en sprængning af en hæveautomat ved indgangen til det nærliggende Legoland. Politiet har tidligere meldt ud, at man undersøger, om der kan være en sammenhæng mellem de to sager.

Specialanklager Ida Spandet Poulsen har ingen kommentarer efter grundlovsforhøret.

Den fængslede mand har ikke kæret sin varetægtsfængsling.

/ritzau/