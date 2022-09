Mand varetægtsfængslet i sag om voldtægt af steddatter

En 48-årig mand, der er sigtet for voldtægt af et barn under 12 år, er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Kendelsen er afsagt ved Retten i Aarhus tirsdag.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Manden har under grundlovsforhøret nægtet sig skyldig i sigtelsen, og han har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Ifølge sigtelsen skulle han i perioden 2007-2009 have forgrebet sig på sin steddatter. Dengang var pigen otte-ti år gammel.

Der er tale om en sigtelse for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Da der er tale om et barn under 12 år, betegnes det automatisk som voldtægt.

Stedfaren skulle ifølge sigtelsen have udnyttet sin fysiske eller psykiske overlegenhed til at forgribe sig på pigen. Det skulle være sket ved flere lejligheder.

Han er også sigtet for voldtægtsforsøg mod pigen i samme periode.

Slutteligt er han sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje efter 2013. Også her var steddatteren den forurettede.

Hvad politiet mener at have af beviser mod manden, og hvad manden selv måtte have forklaret under retsmødet, er uvist for nu, da retsmødet blev holdt for lukkede døre.

Da den 48-årige har kæret kendelsen om fængsling, skal Vestre Landsret se på, om der er grundlag for at frihedsberøve manden.

/ritzau/