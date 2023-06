Mandag oprulles rædselsminutterne i Field's i retten

I knæ. Upåklædt. Rivende sig i det hår, den ikke har og med et glat ansigt uden karaktertræk sidder figuren Justitio bag den ophøjede dommerpult i Københavns Byrets nævningeretssal på Nytorv.

Figuren er en moderne fortolkning af domsmagten, men er vel nærmest så langt fra den velkendte navnesøster Justitia, retfærdighedens gudinde, som vi kender med sværdet i den ene hånd, vægten i den anden og bind for øjnene, som man kan forestille sig.

En anmelder skrev i Information for år tilbage: "Haugen Sørensens Justitio virker dog hverken overbevist om det gode i mennesket eller synderligt stærk. Figuren virker snarere fortvivlet og tynget, som var verden løbet tør for godhed."

Og begivenhederne i den sag, som mandag indledes i retssalen, der udsmykkes af billedhugger Jørgen Haugen Sørensens "Justitio og Vidnerne", in mente gør det nok også vanskeligt for mange tro på ret meget godt i verden.

Kaos, pludselig død, vanvid, rædsel, fortvivlelse og ulykke er blot en lille del af det negative vokabularium, man nærmest tvinges til at tage i anvendelse, når sagen skal beskrives.

To mindreårige børn så på nærmeste hold deres far blive dræbt af to skud i området foran biografen i storcentret Field's i København 3. juli sidste år. To teenagere på 17 år blev også dræbt, en dreng foran biografen, en pige på en rulletrappe.

Seks andre blev ramt af skud, andre var i fare for at blive ramt og andre igen blev truet af den efter alt at dømme sindsforstyrrede riffelbevæbnede gerningsmand.

Hændelsesforløbet er beskrevet i det anklageskrift, som specialanklager Søren Harbo vil læse op, når retssagen mod den 23-årige mand, som er tiltalt for drab, drabsforsøg, fareforvoldelse, trusler og overtrædelse af våbenloven går i gang.

Her vil sagen og nogle af de hidtil ikke offentliggjorte oplysninger i de kommende uger bliver rullet op.

Ud over den sammenkrøbne Justitio bag dommerpanelets bord er retslokalets vægge udsmykket med relieffer af uhyggelige skikkelser. Det er "vidnerne" i kunstværket.

Måden hvorpå de klumper sig sammen og gemmer sig bag hinanden leder i uhyggelig grad tankerne hen på, hvordan man kan have forestillet sig, at de forskræmte kunder i storcentret den julidag klokken 17.33 forsøgte at gemme sig og flygte, da der uden varsel blev skudt mod tilfældige.

Sagens anklageskrift beskriver en episode på en rulletrappe fyldt med folk. Trappen kører i retning mod gerningsmanden - folkene prøver at komme væk.

Kunstværket hylder ikke storladne og svulstige forestillinger om ret, retfærdighed, myndighed og objektivitet, og hvad man ellers måtte kunne finde på at begreber, som skulle beskrive det ideelle retssamfund.

Dets udtryk er præget af angst, fortvivlelse, håbløshed og tilfældighed, og nogle ville sikkert mene, at det mere hørte hjemme på en psykiatrisk afdeling end i en retsbygning.

Og netop psykiatrien spiller en helt central rolle i sagen fra Field's. Den 23-årige mand er nemlig syg. Meget syg. Sindssyg. Han har forud for angrebet i Field's nærmest været kastebold i et psykiatrisk system, som ikke har taget tilstrækkelig hånd om ham.

En undersøgelse foretaget af en specialgruppe i Region Hovedstaden har på baggrund af sagen udpeget en række punkter med "forbedringspotentiale", som var det ord gruppens formand brugte.

Regionen kunne dog ikke på baggrund af sine undersøgelse fastslå, at skudangrebet ville være undgået, hvis ikke systemet havde haft de mange mangler.

I Danmark straffes personer, som i gerningsøjeblikket var utilregnelige på grund af sindssyge ikke. Men findes de skyldige, kan de idømmes andre retsfølger end straf.

Anklagemyndigheden vil i Field's-sagen kræve den 23-årige mand anbragt på den særligt sikrede afdeling kaldet "Sikringen" i Slagelse. Anbringelsen skal være på ubestemt tid.

Hvordan den 23-årige forholder sig til anklagerne, er en smule uklart. Hans advokat, Luise Høj, har tidligere sagt, at der er en delvis erkendelse, uden dog at specificere det nærmere.

Sagen begynder mandag og vil blive behandlet over seks dage. Der ventes dom 5. juli.

