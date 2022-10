DSV forventer et driftsresultat på mellem 24,5 og 25,5 milliarder kroner i 2022, lyder det fra selskabet.

Mange fragtopgaver giver DSV troen på et endnu bedre år

Den danske transport- og logistikvirksomhed DSV nyder særdeles godt af et fortsat lunt fragtmarked, hvor selskabet bliver ved med at tage nye markedsandele.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal tirsdag morgen.

De gode takter og troen på en god afslutning på året får da også transportgiganten til at løfte sine forventninger til hele året.

DSV forventer nu et driftsresultat på mellem 24,5 og 25,5 milliarder kroner. Tidligere var forventningen, at det skulle lande mellem 23 og 25 milliarder kroner.

- Vi er meget glade for at kunne rapportere et stærkt tredje kvartal. Alle divisioner fortsatte de gode resultater med vækst i indtjening og markedsandele på tværs af de fleste forretningsområder, siger topchef Jens Bjørn Andersen i meddelelsen.

DSV noterer sig dog, at der er en øget økonomisk usikkerhed på globalt plan, og at man forventer, at aktiviteten vil dale yderligere.

- Vi forventer, at de globale logistikmarkeder fortsat vil være negativt påvirket af afmatningen i den globale økonomi, lyder det i regnskabet.

Dog har topchefen stor tillid til, at selskabet hurtigt kan tilpasse sig en ny virkelighed.

Den store fremgang kan generelt tilskrives, at der fortsat er stor efterspørgsel efter at få fragtet varer rundt i verden.

DSV har i alt omsat for knap 61 milliarder kroner i tredje kvartal alene. Det har givet et overskud på 4,8 milliarder kroner, viser regnskabet.

Omsætningen i løbet af de tre måneder er vokset med 15,5 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Kigger man på årets første ni måneder som helhed, så er DSV’s omsætning vokset med hele 45,9 procent til mere end 184 milliarder kroner.

Med sin samlede omsætning og mere end 76.000 medarbejdere verden over er DSV en af de største virksomheder fra Danmark.

/ritzau/