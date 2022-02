Mange hushandler bidrager til rekordoverskud i Spar Nord

Hushandler og omlægning af boliglån har bidraget til at give Spar Nord et overskud på 1,4 milliarder kroner.

Stor aktivitet på boligmarkedet har i 2021 været med til at give Spar Nord det største overskud i bankens historie.

Det fortæller Spar Nord i forbindelse med sit regnskab for 2021.

Samlet har Spar Nord i 2021 haft et overskud på 1,4 milliarder kroner. Ud over at det er rekordstort, så er det en vækst på 86 procent i forhold til året før.

Lasse Nyby, der er administrerende direktør i Spar Nord, hæfter sig ved, at den positive udvikling særligt skal findes i kerneforretningen.

- Selv om 2021 begyndte, som 2020 sluttede med covid-19 som det altoverskyggende tema, så har aktivitetsniveauet blandt vores kunder været usædvanligt højt.

- Det er særligt inden for bolig- og værdipapirområdet samt kapitalforvaltning, at vi har oplevet et højt aktivitetsniveau, siger Lasse Nyby.

Han tilføjer, at overtagelsen af BankNordiks danske aktiviteter har bidraget positivt til udviklingen i kerneforretningen.

Det høje aktivitetsniveau i 2021 er blandt andet komme til udtryk i form af flere end 6500 hushandler og omlægning af flere end 8000 realkreditlån.

Som følge af det høje aktivitetsniveau er Spar Nords basisindtægter i 2021 endt på 3,8 milliarder kroner. Det er 15 procent højere end i 2020.

Spar Nord kan også glæde sig over en sund tilstand blandt kunderne. I hvert fald er bankens nedskrivninger - forventede tab på udlån - forbedret i 2021.

Faktisk er de forbedret så meget, at banken kan tilbageføre 120 millioner kroner, der ellers var hensat til forventede tab.

For 2022 venter Spar Nord et nyt milliardoverskud. Blandt andet på grund af udsigt til fortsat lave nedskrivninger venter banken et overskud på 1000-1250 millioner kroner.

