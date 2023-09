Mange skoler har fået trusler om drab - 20-årig anholdt

En ung mand i Ballerup mistænkes af politiet for at have sendt trusler til et større antal skoler i Jylland og i Københavnsområdet. Han truede med at ville begå drab.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Manden er 20 år. Han blev anholdt under en politiaktion på Baltorpvej. Den blev gennemført af betjente iført hjelme og skudsikre veste, rapporterer det regionale medie sn.dk.

Politiet understreger, at efterforskningen langtfra er til ende.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi opfordrer de skoler, der har oplevet trusler i denne sag, til at kontakte os, så alle relevante oplysninger kan indgå i efterforskningen, udtaler vicepolitiinspektør Morten Steen.

/ritzau/