Mange vidner er døde i sagen om Tvind

- Vi sidder her ikke for sjov skyld!

Bemærkningen fra en specialanklager falder onsdag i Vestre Landsret, hvor det skal afgøres, om en kendelse om varetægtsfængsling af de flygtede i Tvindsagen skal opretholdes - og om der er grundlag for at udstede en europæisk arrestordre.

Landsdommerne afsiger kendelse 16. marts.

Det er Jørn Thostrup fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, som giver igen på udtalelser fra en af forsvarerne i sagen.

En af de tiltalte er Kirsten Larsen, og hendes forsvarer, Niels Ulrik Heine, har kritiseret anklagemyndigheden for dens håndtering af den gamle straffesag, der har ligget i dvale i mange år.

Anklagemyndigheden har ønsket at stille Mogens Amdi Petersen, Kirsten Larsen, Marlene Gunst, Sten Byrner og Christie Pipps for landsretten i en sag om skattesvig og underslæb.

- Det virker, som om man på den ene side ikke ønsker at gennemføre sagen og på den anden ikke vil opgive sagen, mener Heine.

Men specialanklageren forsikrer altså, at man er opsat på at køre en sag. Hvis bare en enkelt af de fem eftersøgte dukker op på dansk jord, sættes landsretten i sving, lyder det.

Men helt klar er man dog endnu ikke, viser det sig.

- Nogen skal læse sagen lidt stærkt, for ingen i anklagemyndigheden kender sagen i dybden, siger Jørn Thostrup. Sagens materiale fylder 22 ringbind.

Advokat Lars Kjeldsen, der forsvarer Christie Pipps, bryder ind:

- Problemstillingen er vel, at mange vidner er døde. Har anklagemyndigheden et overblik over, hvilke vidner der er i live, og som kan give en forklaring?

- Nej, det er et overblik, vi skal til at skaffe os, siger anklageren.

Når sagen er klar, vil den måske strække sig over 50-60 retsmøder. Og alene udsigten til det langvarige tidsmæssige forløb indgår i forsvarernes argumentation for, at landsretten må slå en streg over varetægtsfængslingen og lade være med at udstede en europæisk arrestordre.

Fængsel i to år og seks måneder er et forventet resultat til fire af de fem, mens den sidste måske står til fængsel i et år, vurderer anklagemyndigheden.

Fire af de fem befinder sig i Mexico. Her har myndighederne hidtil afvist Danmarks ønske om udlevering. Det forbyder landets lovgivning.

Gennem årene har der været flere møder mellem danske og mexicanske embedsmænd om sagen. Om 14 dage mødes de to landes embedsmænd igen via en Skype-forbindelse.

