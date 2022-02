Mangel på komponenter driller fortsat Ford

Den amerikanske bilproducent Ford fik i fjerde kvartal et nettoresultat på 12,3 milliarder dollar - omkring 79,9 milliarder kroner.

Heraf kommer de 8,2 milliarder dollar fra en regnskabsmæssig engangsgevinst for en investering i Rivian, der fremstiller elektriske biler.

Omsætningen steg i kvartalet med fem procent til 37,7 milliarder dollar, eller omkring 245 milliarder kroner.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dog skuffer bilproducenten på indtjeningen. Det justerede overskud per aktie faldt fra 34 til 26 cent i kvartalet.

Analytikere havde ventet, at det blev 45 cent, skriver Bloomberg News ifølge MarketWire.

Ford udtaler torsdag, at forsyningsbegrænsninger for vigtige komponenter såsom halvledere, har forhindret virksomheden i at imødekomme kundernes efterspørgsel. Det skriver Bloomberg News.

- Vi har en utrolig efterspørgsel på vores produkter, siger John Lawler, finanschef hos Ford, ifølge mediet.

- Det er forsyningskæderne, som begrænser, hvad vi kunne producere, og hvad vi kunne levere. Vi ser det lette på vej ind i 2022, og det vil smitte af på vores indtjening.

Driftsresultatet landede i kvartalet på 2,0 milliarder dollar. I Europa og Kina havde Ford minus på driften, mens Nordamerika viste et plus på 1,82 milliarder dollar eller omkring 11,8 milliarder kroner.

Målt på solgte biler var det også på hjemmemarkedet, der trak det store læs med 599.000 køretøjer. I Europa lød salget på 213.000 biler, men salget i Kina endte på 186.000 køretøjer.

På børsen i New York faldt kursen på Ford-aktien med over fire procent på eftermarkedet efter kvartalsregnskabet.

I 2022 forventer Ford en driftsoverskud på mellem 11,5 og 12,5 milliarder dollar. Det er en stigning på 15 til 25 procent i forhold til 2021, skriver AFP.

/ritzau/