Mangel på smede og elektrikere kan bremse grøn omstilling

Flaskehalse kan skabe problemer for store ambitioner om klimahandling, lyder det i tre analyser ifølge JP.

Der er hårdt brug elektrikere, smede og VVS'ere. Vindmøller skal bygges. Ladestandere til elbiler skal installeres.

Den grønne omstilling i Danmark kan blive bremset, fordi det bliver svært at skaffe især faglært arbejdskraft de kommende år, skriver Jyllands-Posten.

Det kan give alvorlige udfordringer, viser tre enslydende analyser fra Green Power Denmark, Concito og Dansk Metal i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Det er en stor udfordring, hvis ikke vi har hænder nok til at opfylde Folketingets klimalov om 70 procent CO₂-reduktion inden 2030, siger Jan Hylleberg, der er viceadministrerende direktør i Green Power Denmark, til Ritzau.

Ifølge brancheforeningen Green Power Denmark giver den grønne omstilling et øget behov for, hvad der svarer til 45.000 fuldtidsstillinger årligt frem mod 2030.

Det drejer sig både om ufaglærte, faglærte og folk med videregående uddannelser. Værst står det til for de faglærte, som dækker over cirka halvdelen af det beregnede behov.

Derfor foreslår Green Power Denmark, at man sammen med Folketinget og arbejdsmarkedets parter får lagt en plan.

- Vi skal sikre os, at vi har den her type arbejdskraft. Ellers risikerer vi, at den grønne omstilling bliver forsinket og går i stå, siger Jan Hylleberg.

Regeringen har senest sat speed på de grønne ambitioner med massiv udbygning af vindmølleindustrien i Nordsøen frem mod 2050.

Gennem en årrække har man fra politisk side arbejdet på at få flere unge til at gå den faglærte vej.

Ifølge Jyllands-Posten har andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, dog ikke rykket sig.

/ritzau/