Manglende købelyst i Kina trak B&O's resultater ned

Det fremgår af Hi-Fi-selskabets regnskabsrapport for tredje kvartal, der dækker månederne december, januar og februar.

EMEA er en regional betegnelse for Europa, Mellemøsten og Afrika.

Han lægger yderligere vægt på robust kundeefterspørgsel på de fleste markeder, og at man forventer at Kina er på vej mod en normalisering.

Omsætningen er de penge, der kommer ind i et selskab fra salget af produkter eller ydelser. Altså indtægten før udgifter.

På bundlinjen ligger der for tredje kvartal et underskud på 55 millioner kroner. I samme periode året før lød et underskud på 16 millioner kroner.

Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet, vurderer dog, at der også er en god nyhed at finde i regnskabsrapporten.

Nedjusteringen sidste måned kom af, at salget i et genåbnet Kina uden nultolerancepolitik over for corona ikke gik som ventet.

Håbet var, at købelysten blandt kineserne ville vende tilbage efter en genåbning, men omsætningen fra salget i Kina faldt med 65 procent i tredje kvartal sammenlignet med året før.

Det Struer-baserede selskab venter nu en omsætningsvækst i lokale valutaer på minus 9-3 procent fra tidligere i den lave ende af minus 2 til plus 3 procent.

