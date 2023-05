Manglende kunder tvinger ældgammel Føtex til at lukke

Når sommeren går på hæld, vil det ikke længere være muligt at handle i Føtex i storcentret City Vest i Aarhus.

Det oplyser Salling Group, der ejer Føtex, i en pressemeddelelse.

Salgsdirektør i Føtex, Tore Nederland, fortæller, at manglende kunder har gjort, at man har følt sig nødsaget til at lukke butikken, der har ligget i centret siden 1981.

- En årelang periode, hvor kundestrømmen har været nedadgående i centret, har haft sine naturlige konsekvenser, og nu ser vi os desværre nødsaget til at sige stop, siger han i pressemeddelelsen.

Lukningen koster i alt 84 fuldtids- og deltidsansatte jobbet. Salling Group vil forsøge at finde nye jobmuligheder til de personer, der bliver ramt af beslutningen, lyder det.

- Medarbejderne i Føtex City Vest fortjener den største ros, idet de altid og uagtet situationen har leveret den bedste service og sørget for, at indkøbsoplevelsen har været i top for de lokale, siger Tore Nederland.

Salgsdirektøren mener, at man har gjort en "kæmpe indsats" i forsøget på at redde butikken fra at lukke.

- Vi har måske trukket den længere, end vi burde have gjort, siger han.

- Det skyldes vores iver for at fastholde et indkøbssted, som mange har været glade for.

Ifølge pressemeddelelsen vil man gå i gang med at lede efter nye muligheder i nærområdet.

Det er ikke kun Føtex-butikken, der er ramt af problemer. Hele storcentret, der ligger ved Gellerupparken i den vestlige del af Aarhus, har længe været på katastrofekurs.

Ifølge TV 2 Østjylland stod 40 ud af 65 lejemål tomme for knap et halvt år siden.

Som konsekvens af manglende indtægt valgte Danske Shoppingcentre i december at sælge centret til A. Enggaard, der er en dansk bygge- og anlægsvirksomhed.

Dengang oplyste virksomheden, at "man med købet ville bidrage yderligere til udviklingen i området".

City Vest blev i 1972 Jyllands første overdækkede storcenter. Det er samtidig et af landets første af sin slags.

/ritzau/