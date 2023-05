Manglende mikrochips skærer i Nintendos salg af Switch-konsoller

Den japanske spilkoncern Nintendo har haft umådeligt svært ved at følge med efterspørgslen på spillekonsollen Switch som følge af en global mangel på mikrochips.

Det har resulteret i, at man kun solgte 18 millioner konsoller i sit seneste regnskabsår. Det er et fald på 22 procent sammenlignet med året forinden.

Det viser tal for Nintendos skæve regnskabsårs for 2022/2023 tirsdag.

Dog kan det japanske selskab glæde sig over, at salget af eksempelvis Pokémon-spil har erstattet noget af den tabte konsolomsætning.

Det har nemlig medvirket til, at Nintendo tjente næsten 22 milliarder kroner i regnskabsåret, der sluttede ved udgangen af marts.

I alt solgte koncernen 22,1 millioner spil med titlerne "Pokémon Scarlet" og "Pokémon Violet" i perioden.

I 2023 forventes det, at overskuddet kommer til at falde noget, mens Nintendo vil forsøge at presse det sidste ud af en aldrende Switch-konsol, der kom på markedet i 2017.

- Ved at fortsætte med at formidle Nintendo Switchs tiltrækningskraft forsøger vi ikke kun at placere én konsol i hvert hjem, men i stedet én til hver person i hjemmene, oplyser selskabet i forbindelse med årsregnskabet.

- Et andet mål er løbende at frigive nye tilbud, så flere forbrugere bliver ved med at spille Nintendo Switch endnu længere, så vi kan maksimere hardware-salget, lyder det videre.

Nintendo kommer fra en periode, hvor koncernen nød særligt godt af coronanedlukninger, hvor mange var tvunget til at bruge mere tid inden for hjemmets fire vægge.

Det resulterede i en voksende efterspørgsel på elektronik - herunder selskabets Switch-konsol.

I regnskabsåret 2020/2021 landede man et overskud på mere end 24 milliarder kroner, og det matchede man næsten året efter.

I år regner man til sammenligning med et overskud på 17 milliarder kroner.

