I et demokrati stemmer vi på den person eller det parti, der bedst repræsenterer vores holdning – derfor er en stemme aldrig spildt, skriver Kurt Pedersen

Næste gang bliver jeg hjemme på sofaen, for min stemme er alligevel spildt.

I et demokrati stemmer vi på den person eller det parti, der bedst repræsenterer vores holdning – derfor er en stemme aldrig spildt. Den repræsenterer en holdning.

Min stemme repræsenterer min holdning. Det er manglende respekt for demokratiet at snakke om stemmespild som et problem.

Det er manglende respekt for den enkelte vælgers stemme.

Det er manglende respekt for min holdningstilkendegivelse at omtale den som spild.

Undskyld, jeg spildte min stemme.

Næste gang bliver jeg hjemme på sofaen, jeg vil ikke endnu en gang risikere at blive udskammet for mit valg.