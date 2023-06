Marabou-gigant vil adskille aktiviteter i Rusland fra resten

Slikgiganten Mondelez vil adskille sine aktiviteter i Rusland fra resten af virksomheden inden årets udgang.

Det oplyser virksomheden - ifølge det svenske nyhedsbureau TT - i en pressemeddelelse.

Udmeldingen betyder dog ikke, at virksomheden i Rusland nedlægges eller sælges fra.

Årsagen til ikke at lukke ned for driften i landet er ifølge Mondelez, at indtægterne i så fald vil risikere at ende i hænderne på en anden part, "der vil kunne bruge indtægterne til at beskytte deres egne interesser."

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har fordømt denne brutale aggression mod Ukraine, siden krigen brød ud, skriver slikgiganten i pressemeddelelsen.

Mondelez har nedskaleret sine aktiviteter, indstillet nye kapitalinvesteringer, produktlanceringer og annoncer i Rusland, skriver virksomheden.

Ifølge slikgiganten betyder det, at dens salg i landet er faldende.

Mondelez ejer en række slikbrands herunder Marabou, Oreo og Toblerone.

I slutningen af maj kom virksomheden på Ukraines sorte liste.

Det skete, fordi Ukraine vurderede, at Mondelez ved at fortsætte sine forretninger i Rusland bidrog til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine.

Mondelez står ikke på EU's sanktionslister.

Umiddelbart efter, at Mondelez blev sortlistet, valgte flere virksomheder at stoppe salget fra de brands, der hører under giganten.

Det gjaldt blandt SAS, Norwegian, hotelkæden Strawberry og Den Norske Turistforening.

Artiklen fortsætter under annoncen

Coop Norge bad i starten af juni om et møde med den norske fødevareminister. De ville vide, hvordan de norske virksomheder skulle forholde sig til Mondelez.

Mødet blev afholdt onsdag. Torsdag valgte flere norske virksomheder - herunder Norwegian - at genoptage salget af produkter fra Mondelez's brands.

Andre virksomheder - herunder SAS og hotelkæden Strawberry - har umiddelbart valgt at fortsætte boykottet.

I Danmark meddelte Salling Group søndag, at de har henvendt sig til fødevareminister Jacob Jensen (V) for at få en afklaring om, hvordan de skal forholde sig.

I begyndelsen af juni meddelte Dansk Boldspil-Union (DBU), at de havde sat alle aktive kampagner med Marabou og kvindelandsholdet på digitale platforme og sociale medier på pause.

/ritzau/