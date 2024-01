Marchen Neel Gjertsen ny chefredaktør på Jyllands-Posten

Marchen Neel Gjertsen er ny ansvarshavende chefredaktør for Jyllands-Posten.

Gjertsen har været konstitueret i jobbet, siden Jacob Nybroe stoppede i august, og nu er skiftet altså gjort permanent.

- Med et stærkt journalistisk jugement, en forbilledlig evne til at engagere medarbejderne og en dyb forståelse for de digitale udviklingsmuligheder har Marchen Neel Gjertsen til fulde de kompetencer, der skal til for at sikre en stærk udvikling af Jyllands-Posten, siger adm. direktør i moderselskabet JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, i en pressemeddelelse.

Marchen Neel Gjertsen har været ansat på Jyllands-Posten siden 2011. Først som politisk reporter, siden som politisk redaktør og fra 2021 som chefredaktør.

Hun siger selv om sin hidtidige og kommende arbejdsplads:

- Jyllands-Posten spiller en fuldstændig afgørende rolle i vores offentlighed, og den rolle skal blive endnu større. De to vigtigste ingredienser i vores nye strategi er indhold og digital bæredygtighed.

Hun vurderer selv, at det kræver "svære prioriteringer" og en "tydeligere retning oppefra", hvis journalistikken skal løftes.

- De seneste måneder har vi udliciteret redigeringen af papiravisen, skruet op for vores gennemslagskraft på sociale medier og lanceret adskillige podcasts. Det høje tempo for forandring skal vi holde, lyder programerklæringen fra den 38-årige ansvarshavende chefredaktør.

/ritzau/