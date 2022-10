Markant færre bliver svindlet i jagten på nemme penge

Det er ikke svært at finde tilbud og råd på nettet til hurtigt at forøge ens formue.

Desværre er det ikke alle, der viser sig at være reelle. Men noget tyder på, at danskerne er blevet bedre til at gennemskue netop det.

I første halvdel af 2022 faldt antallet af sager om investeringssvindel således markant. Det viser tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark, der har lavet stikprøver hos landets banker.

Ifølge Finans Danmark blev der i første halvdel af 2022 registreret 288 sager om investeringssvindel. Det er væsentligt færre end i første halvdel af 2021, hvor der blev registreret 676 sager.

Der kan være flere årsager til det markante fald i antal sager.

- Den ene er den massive medieomtale, der har været af investeringssvindel, som måske har gjort flere personer opmærksomme på det, og de derfor ikke er faldet i det, siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

- En anden ting kan være, at vi ved, at der har været nogle succesfulde internationale politiaktioner, hvor man har fået fat i nogle af bagmændene bag det her.

- Og det tredje det er, at mange investeringssvindlere har brugt kryptovaluta som lokkemiddel, og kryptovaluta er faldet væsentlig i værdi i første halvår af 2022.

I sager om investeringssvindel bliver ofrene bildt ind, at de er i færd med at lave en lukrativ investering. Det kan blandt andet ske, ved at ofrene får forevist falske tal eller fortællinger om investeringens påståede positive udvikling.

Men i stedet for at blive brugt til reelle investeringer ender ofrenes penge i bagmændenes lommer.

I sagerne fra første halvdel af 2022 mistede ofrene i gennemsnit lidt over 15.000 kroner. I sagerne fra første halvdel af 2021 lå det mistede beløb i gennemsnit på lidt over 58.000 kroner.

Selv om tallene går den rigtige vej, tør man i Finans Danmark endnu ikke tro på, at tendensen fortsætter.

- Jeg håber, at tallene næste år er på et lavere niveau, men det er for tidligt at konkludere. Der vil jeg gerne se tallene for næste år, før jeg udtaler mig alt for optimistisk om det, siger Michael Busk-Jepsen.

Han påpeger, at der kan være et væsentligt mørketal angående antallet af sager om investeringssvindel, da man som offer kan følge sig ydmyget eller pinligt berørt over at være blevet narret og derfor ikke har lyst til at anmelde det.

