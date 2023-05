Martin Rossen forlader Danfoss for at blive selvstændig

Martin Rossen forlader sin stilling som Senior Vice President i industrikoncernen Danfoss for at blive selvstændig konsulent.

Det skriver Berlingske.

Martin Rossen meddeler også selv sin afsked på LinkedIn.

Den 47-årige har haft jobbet hos Danfoss i knap tre år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inden da var han stabschef og særlig rådgiver i Statsministeriet under Mette Frederiksens (S) første regering.

Martin Rossen spillede en central rolle, da han havde sin daglige gang på Christiansborg.

Han blev som den første rådgiver udnævnt til at være en del af både koordinationsudvalget og økonomiudvalget. De er blandt regeringens centrale udvalg.

Det udløste stor debat, at Martin Rossen som ikke-folkevalgt fik plads i udvalgene.

Blandt andet satte tidligere folketingsmedlem Jens Rohde spørgsmålstegn ved, om Martin Rossen uofficielt var blevet "vicestatsminister".

Jens Rohde repræsenterede på daværende tidspunkt Radikale Venstre.

Mette Frederiksen holdt fast i udnævnelsen trods kritikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Over for Berlingske begrunder Martin Rossen sin afsked med, at han altid har haft "ambitioner om at lave mit eget og være ret tæt på med konkrete planer".

Derudover spiller hans ægteskab med Julie Engell-Rossen også en rolle. Parret blev gift i marts i år og vil på bryllupsrejse.

- Jeg er jo lige blevet gift, og det med at skulle rejse rundt i verden og samtidig være i Nordborg trækker bare tænder, siger han til avisen.

I forbindelse med jobskiftet til Danfoss flyttede Martin Rossen fra København til Nordborg på Als, hvor han voksede op.

Men nu vil han slå sig ned i hovedstaden igen.

- Men det kan bare ikke ændre på, at jeg skal have mit liv til at fungere. Og der er mit liv jo koncentreret omkring København, inklusive søn og fantastisk hustru, fortæller han til mediet.

/ritzau/