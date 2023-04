Massive udgifter og inflation giver Coop historisk underskud

Efter et rekordår under coronakrisen står detailkoncernen Coop nu med rekordmodvind under inflationskrisen.

Med et samlet underskud på 628 millioner kroner sidste år, har koncernen således haft sit dårligste år nogensinde.

Det fremgår af Coops årsregnskab torsdag før middag.

Resultatet skyldes både høj inflation, nye forbrugsvaner, hvor forbrugere køber færre og billigere produkter, samt massive investeringer i butikskæden 365discount, lyder det.

- Det er et utilfredsstillende resultat, som kommer efter en række gode år, konstaterer bestyrelsesformand Lasse Bolander i en pressemeddelelse.

Ifølge Coop er det heller ikke lykkedes at følge med de prisstigninger, som koncernen har mødt hos sine leverandører.

Derfor har man mistet en del af sin fortjeneste på forbrugerne, lyder det.

Årsregnskabet lander på et tidspunkt, hvor Coop i forvejen har mange bolde i luften.

Koncernen er nemlig i gang med at gennemgå en betydelig omstrukturering, der skal indskrænke antallet af selvstændige dagligvarekæder.

I begyndelsen af året meldte Coop ud, at man vil samle de største butikker fra kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde, som skal hedde "Coop".

Den nye struktur betyder, at Coop går fra at have otte forskellige kæder til blot at have tre.

Indtil sidste år havde man Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, 365discount, Irma, Coop.dk Shopping og Coop.dk MAD.

Det bliver reduceret til Coop, 365discount og Brugsen.

- Med denne enklere struktur, hvor vi går fra otte til tre kæder, bliver vi klarere over for kunderne og sikrer lavere omkostninger for os selv, siger topchef i Coop Kræn Østergård Nielsen i forbindelse med præsentationen af årsregnskabet.

Han forventer, at 2023 ender bedre end det forgangne år, men en lavere forbrugertillid vil formentlig fortsat præge detailmarkedet, lyder det.

De første butikker i den nye Coop-kæde åbner efter sommerferien i år.

/ritzau/