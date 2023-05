Massør dømt for overgreb og frakendt ret til at massere kvinder

En massør er torsdag blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel, og han frakendes retten til erhvervsmæssigt at massere piger og kvinder i to år.

Det oplyser Retten i Hjørring.

Manden er dømt for at have forgrebet sig på en kvindelig kunde den 2. januar i år. Han har klinik i hjemmet i Aabybro, og her var kunden dukket op om eftermiddagen.

Men undervejs i massagen forgreb han sig på hende. Den i dag 50-årige mand masserede hende i skridtet inden for trusserne og stak en eller flere fingre op i hende skede.

Det skete ifølge anklageskriftet uden kvindens samtykke, og hun lå helt passiv, imens det skete.

Massøren har i retten nægtet sig skyldig i anklagen. Han mente slet ikke, det havde fundet sted, fortæller anklager Katrine Lund Melgaard.

Alligevel er han blevet dømt, fordi retten har lagt vægt på kvindens forklaring, som den fandt troværdig og sammenhængende.

- Hun har afgivet den samme forklaring hele vejen igennem sagen, siger anklageren.

Desuden har domsmandsretten lagt vægt på, at kvindens vidneforklaring var understøttet af nogle beskeder, som hun sendte til massøren efterfølgende.

- Dem havde han svaret på, og han havde givet udtryk for, at han var ked af det, at han ikke lige vidste, hvad der skete, og at det var forkert, siger anklageren.

Massøren har anket dommen til landsretten. Frakendelsen af retten til at massere piger og kvinder gælder først fra endelig dom.

