Matas køber svensk skønhedskæde: Antal butikker næsten fordobles

Den danske kæde Matas har haft tegnebogen fremme og købt den svenske skønhedskæde Kicks for 700 millioner kroner. Det oplyser Matas torsdag.

Med opkøbet svulmer antallet af butikker i Norden med 226 butikker til næsten 500 butikker og skaber ifølge Matas-topchef, Gregers Wedell-Wedellsborg, "en nordisk førerhund inden for skønhed og velvære.

Kicks er en milliardforretning, der tjener omkring 60 procent af sine penge i Sverige, 30 procent i Norge og 10 procent i Finland. Ud over sine fysiske butikker tjener Kicks omkring 30 procent af sine penge på salg online.

Det gør Kicks til et "strålende match" med Matas ifølge Gregers Wedell-Wedellsborg.

Dermed får det samlede selskab Matas, der er førende i Danmark, mens Kicks er førende i Sverige og Norge, fem millioner medlemmer på tværs af Norden.

Både Kicks og kæden Skincity, som hører under Kicks, fortsætter under deres nuværende navne, oplyser Matas.

Også økonomisk kommer købet til at få Matas' tal til at svulme. I det seneste regnskabsår havde Matas en omsætning på omkring 4,5 milliarder kroner. Kicks havde i sit seneste regnskabsår en omsætning på lige over tre milliarder kroner.

Matas anslår, at det kommer til at koste 100 millioner kroner at integrere de to selskaber, og at handlen forventes afsluttet i tredje kvartal.

Med købet overtager Matas også de 1700 ansatte i Sverige, Norge og Finland, der hører til Kicks. Matas selv har 2500 ansatte.

/ritzau/