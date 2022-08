Medarbejdere genoptager arbejdet i Bornholms Lufthavn

Medarbejdere, der siden fredag har haft nedlagt arbejdet i Bornholms Lufthavn, har mandag eftermiddag genoptaget arbejdet.

Det skriver Christina Lintrup, der er 3F-tillidsrepræsentant for de strejkende medarbejdere, i en pressemeddelelse ifølge TV 2 Bornholm.

- Vi agter at følge arbejdsrettens afgørelse om at gå i arbejde, og vi glæder os til at servicere passagerer igen.

- Det er vores håb og forventning, at arbejdsgiverne både lokalt og i København har lyttet, og at de er indstillet på at give fair vilkår til os ansatte, der året rundt holder Bornholms dejlige lufthavn i gang, lyder det.

Det er ansatte, som står for sikkerhed og bagagehåndtering, der fredag nedlagde arbejdet i strid med overenskomsten. Årsagen var lønforhandlinger, der er kørt fast.

Arbejdet blev genoptaget mandag klokken 16. Det bekræfter Trafikstyrelsen.

- Vi er rigtig glade for, at medarbejderne har valgt at genoptage arbejdet i lufthavnen, og det har vi også fået bekræftet, at det har de gjort her fra klokken 16.

- Det betyder, at lufthavnen snart kan åbne igen for flytrafik, og det er rigtig godt, siger presseansvarlig Frederik Roed til Ritzau.

Der skulle være afgange til og fra klippeøen igen fra tirsdag morgen. Det fremgår af luftfartsselskabet DAT's hjemmeside.

Tillidsrepræsentanten afviser, at de, der nedlagde arbejdet, har haft til hensigt at udnytte, at der skulle være et energitopmøde på øen disse dage.

Topmødet skulle have været afholdt på Hammershus på Bornholm tirsdag. Det er dog blevet rykket til Marienborg, som er statsministerens embedsbolig, der ligger nord for København.

Der er tale om et energitopmøde for landene i Østersø-regionen.

Foruden statsminister Mette Frederiksen (S) vil der være regeringsledere eller andre politiske repræsentanter fra Tyskland, Polen, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen.

Også EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager.

/ritzau/