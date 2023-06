Medarbejdere på Berlingske fortsætter arbejdsnedlæggelse

Ansatte på mediet Berlingske fortsætter den arbejdsnedlæggelse, der begyndte mandag.

Det fortæller kilder til både TV 2 og Journalisten.

Medarbejderne på B.T. nedlagde også arbejdet mandag, men har besluttet at genoptage det tirsdag efter et fagligt møde. Det skriver TV 2 og Journalisten.

Medarbejderne på Berlingske og B.T. er utilfredse med, at der skal fyres medarbejdere på de to medier i forbindelse med besparelser i Berlingske Media.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag kom det frem, at koncernen Berlingske Media vil spare 17 millioner kroner som følge af et skuffende annoncesalg.

På B.T. er der lagt op til, at 14 stillinger skal nedlægges. Det bekræftede den ansvarshavende chefredaktør på B.T., Pernille Holbøll, over for Mediawatch mandag.

På Berlingske er der ifølge Journalistens oplysninger lagt op til, at der ryger 16 journalistiske stillinger.

Medarbejderne på Berlingske er bekymrede for, at en del af stillingerne vil blive erstattet af robotter.

Det fremgår af et brev, som medarbejderne har sendt til Berlingskes ledelse mandag, og som TV 2 er i besiddelse af.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har en principiel bekymring for, at I vil skifte journalistisk arbejde ud med en teknologi, der stadig er usikker. Her tænker vi på jeres udmelding om, at I vil erstatte menneskelig indholdsredigering med kunstig intelligens, skriver medarbejderne ifølge TV 2.

På B.T. er medarbejderne ikke utilfredse med B. T.'s ledelse, men derimod med koncernledelsen og topchef Anders Krab-Johansen.

- Vi synes, det er uforholdsmæssigt mange stillinger, der nedlægges på B.T. Strejken er ligeledes udtryk for vores mistillid til den overordnede strategi med altid at spare sig til overskud, skriver medarbejderne i en udtalelse ifølge Journalisten.

/ritzau/