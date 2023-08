Medicinalbranchen trækker væksten i industrien

Den danske industri oplever for tiden to virkeligheder.

I medicinalindustrien går det over stok og sten, og produktionen stiger markant måned for måned. I resten af industrien falder produktionen.

Det bekræfter en ny opgørelse fra Danmarks Statistik for den samlede produktion i den danske industri.

For hele industrien voksede produktionen med 4,2 procent i andet kvartal i forhold til kvartalet inden.

Fraregner man medicinalindustriens indvirkning, faldt den samlede produktion derimod med fire procent.

Resten af industrien lider under svage afsætningsmuligheder i udlandet, vurderer Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv.

- Den store tilbagegang i resten af industrien får alarmklokkerne til at ringe, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er blandt andet svag global efterspørgsel efter varer, der sender industrien i bakgear. Der er tydelig vækstafmatning i kinesisk økonomi, og det smitter af på industrien hos de danske eksportmarkeder.

Hvis det ikke var for medicinalindustrien, ville Danmark formentlig være i såkaldt teknisk recession, mener seniorøkonomen.

En teknisk recession defineres som to kvartaler i træk med negativ udvikling i bruttonationalproduktet (bnp).

Ifølge Jeppe Juul Borre melder hver tredje industrivirksomhed om mangel på efterspørgsel.

- Efterspørgslen daler i økonomien, i takt med at højere renter og et højere prisniveau har gjort det dyrere at være forbruger og virksomhed, siger han i en skriftlig kommentar.

- Samtidig er tempoet også gået ned udenfor landets grænser, hvilket ligeledes rammer dele af den danske industri.

