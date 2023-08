Medicinalindustrien holder hånden under dansk økonomi

Dansk økonomi bliver ved med at vokse.

Det viser en indikator for væksten i bruttonationalproduktet (bnp) i andet kvartal ifølge Danmarks Statistik.

Fremgangen drives særligt af en brandvarm medicinalindustri, lyder det.

Bnp-indikatoren peger på en fremgang på 0,2 procent i andet kvartal, når der sæsonkorrigeres.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted glæder sig over fremgangen. Men han mener ikke, at det kun er i medicinalindustrien, at hjulene drejer rundt.

- Medicinalindustrien trækker et stort læs i forhold til væksten i bnp, siger han i en skriftlig kommentar.

- Men når vi ser på beskæftigelsen, er jobfremgangen fortsat relativt bredt funderet, og mange arbejdsgivere i eksempelvis service har svært ved at finde arbejdskraft.

- Det vidner om, at det ikke kun er i medicinalindustrien, at hjulene drejer rundt, lyder det.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, står dansk økonomi et bundsolidt sted på trods af høj inflation og stigende renter.

- Det seneste år har inflation og rentestigninger sat farten op, men det har ikke rigtig for alvor overhalet økonomien, der bliver ved med at vokse, skriver han i en kommentar.

- Væksten damper af, men dansk økonomi står på et hammersolidt sted, lyder det videre.

I første kvartal voksede bruttonationalproduktet til sammenligning med 0,6 procent.

For hele 2023 forventer Jeppe Juul Borre og Arbejdernes Landsbank en vækst på cirka en procent.

