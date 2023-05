Medicinalindustrien holder hjulene i gang i dansk økonomi

Dansk økonomi bliver ved med at vokse, selv om frygten for en krise for længst har meldt sig.

Det viser tal fra Danmarks Statistik onsdag morgen.

Bruttonationalproduktet (bnp) voksede med 0,2 procent i første kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Væksten er særligt drevet af fremgang inden for medicinalindustrien, der er endt som en regulær vækstmotor. Det fremgår af opgørelsen.

Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, kalder medicinalvæksten "imponerende høj".

- Medicinalindustrien er en stor og enestående succeshistorie, hvor dansk medicin er meget efterspurgt i udlandet, siger han.

Både uden for landets grænser og herhjemme har flere produkter fra medicinalselskabet Novo Nordisk fået enorm opmærksomhed i den seneste periode.

Det skyldes selskabets to storsælgende vægttabsmidler Wegovy og Ozempic, der har vist sig at være særdeles effektive.

Udviklingen i dansk økonomi beviser, at den står et solidt sted lige nu. Det mener Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Trods udfordringer bliver økonomien ved med at overgå sig selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Flere andre nøgletal i økonomien viser ligeledes gode momenter med beskæftigelsen, som fortsat slår nye rekorder, skriver han i en kommentar.

Det begynder dog at knirke lidt i krogene, mener han.

- Privatforbruget er allerede faldet, efter at danskernes købekraft er blevet væsentligt forringet af den højeste inflation i 40 år.

- Hertil vil investeringerne også være negativt påvirkede af den større usikkerhed, mens den udenlandske efterspørgsel efter danske varer og tjenester står med risiko for tilbageslag.

Tirsdag præsenterede vismændene, der formelt kaldes formandskabet for De Økonomiske Råd, en rapport om dansk økonomi.

De forudser en vækst i bnp på cirka en procent i både 2023 og 2024.

/ritzau/