Medicinalsektoren agerer vækstmotor for den danske industri

Medicinalsektoren har længe været den helt store vækstmotor, når man kigger på produktionen i den danske industri som helhed.

Det var også tilfældet fra marts til april, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik fredag.

Her voksede produktionen sammenlagt med 11,3 procent.

- Hold fast en kraftig stigning, skriver Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- April stod for den største stigning i industriens produktion i næsten otte år. Det betyder samtidig, at produktionen aldrig er noteret højere end med de her tal.

Men faktisk går det også ganske godt med resten af industrien, når man fraregner produktionen af medicin.

Her lød den månedlige stigning på 5,7 procent, fremgår det af dagens opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det er i sig selv imponerende, mener Jeppe Juul Borre.

- Det er også noget, som kan give genlyd i de bredere nøgletal for dansk økonomi.

Han understreger dog, at man skal være varsom med at konkludere alt for meget på en opgørelse for en enkelt måned.

Udsvingene i den danske industriproduktion kan nemlig være store.

Las Olsen, der er cheføkonom hos Danske Bank, er enig med Jeppe Juul Borre i, at stigningen kan ende med at vise sig i bredere nøgletal.

- Tal som disse peger mod, at vi igen kommer til at opleve meget solid vækst i Danmark i år, når man sammenligner med resten af Europa, skriver han i en kommentar.

- Hovedforklaringen er Novo Nordisks store succes, men modsat sidste år, så er der altså også tegn på noget mere bredt funderet fremgang.

/ritzau/