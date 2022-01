Medie: 3F-ledelse har kendt til formands dobbeltliv siden december

Ledelsen i 3F blev i december 2021 gjort opmærksom på, at Per Christensen levede dobbeltliv, skriver Altinget.

Samtlige 12 medlemmer af 3F's daglige ledelse har siden december 2021 været klar over, at formand i 3F Per Christensen i årevis har levet et dobbeltliv, hvor han har været i et fast forhold med mere end en kvinde ad gangen.

Det skriver Altinget på baggrund af dokumenter, som mediet har set.

Af dokumenterne fremgår det ifølge Altinget, at flere af de kvinder, som Per Christensen har haft et forhold til, har henvendt sig direkte til 3F's daglige ledelse.

Det var Tina Christensen, der er næstformand i 3F, der besvarede kvindernes henvendelse i december.

Her lød det ifølge Altinget., at sagen ikke havde noget med 3F at høre, og at det blev betragtet som et rent privat anliggende af ledelsen.

Det fremgår desuden af de dokumenter, som Altinget har set, at 3F's hovedkasserer og arbejdsmiljøchef Ulla Sørensen samt tre andre medlemmer af den daværende ledelsen har kendt til dele af Per Christensens dobbeltliv siden 2014.

Historien om Per Christensens dobbeltliv blev kendt for offentligheden, da B.T. i fredags kunne skrive, at han ad to omgange har været i faste parforhold med to kvinder på samme tid.

Kvinderne har ikke været vidende om, at Per Christensen også var i et forhold med en anden.

Altinget har forgæves forsøgt at få en kommentar fra 3F, der oplyser, at det ikke er muligt at give en kommentar mandag.

/ritzau/