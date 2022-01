Medie: Dansk kvinde fundet dræbt i Egypten

Udenrigsministeriet bekræfter over for B.T., at en dansker er dræbt i Egypten. De pårørende er underrettet.

En dansk kvinde i 30'erne er blevet dræbt i Egypten, skrive mediet Egypt Independent.

Udenrigsministeriet bekræfter over for B.T., at en dansk statsborger er blevet dræbt i Egypten.

Ifølge Egypt Independent er kvinden er fundet død i sin lejlighed i Sheikh Zayed City, der ligger vest for den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det var sikkerhedsfolk fra det boligområde, hvor kvinden boede, der slog alarm til politiet efter fundet af hende. Egypt Independent skriver ikke, hvornår kvinden blev fundet.

Efter de første undersøgelser oplyste politiet, at kvinden var i 30'erne og dansk statsborger.

Retsmedicinere skal nu undersøge kvinden for at fastslå, hvordan hun er død. Samtidig gennemgår politiet blandt andet videoovervågning fra området.

Udenrigsministeriet bekræfter over for B.T., at man har fået en henvendelse fra de egyptiske myndigheder om, at en dansk statsborger er blevet dræbt i landet.

Af hensyn til tavshedspligten i personsager kan ministeriet ikke oplyse detaljer om sagen, men oplyser til B.T., at de pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/