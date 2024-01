Medie: Dansk rederi har transporteret raffineret russisk olie

Skibe fra det danske tankrederi Hafnia hentede fem gange sidste år olie fra et raffinaderi i Indien, der er delvist ejet af det statsejede, russiske olieselskab Rosneft.

Dermed bidrog Hafnia til, at russerne undgik de sanktioner på olieeksporten, som landet er blevet mødt af efter invasionen af Ukraine.

Det fortæller Ekstra Bladet og Danwatch, der har undersøgt Hafnia-skibenes ruter og laster.

Når russisk olie bliver raffineret af et indisk rederi, regnes slutproduktet ikke længere for at være russisk.

Derfor er der ikke tale om brud på sanktionerne, når Hafnias skibe henter flybrændstof i Indien og senere afleverer det hos en køber.

Men det hjælper den russiske statskasse, fordi Rusland dermed kan sælge sin olie til andre priser, end hvis de selv stod som sælger.

- Det her er en anden måde, hvor Rusland kan undgå de negative konsekvenser af sanktioner som prisloftet, der ellers er et af de tungeste greb, vi har i sanktionskassen, siger Kim B. Olsen, der er ph.d. og forsker i geopolitik ved German Council on Foreign Relations i Berlin, til Ekstra Bladet og Danwatch.

Halvdelen af den olie, der forarbejdes af selskabet bag raffinaderiet i byen Vadinar, stammer fra Rusland.

Med mere end 200 skibe i drift er Hafnia verdens største inden for transport af kemikalier og olieprodukter.

Hafnia har ikke svaret på Danwatch og Ekstra Bladets spørgsmål om, hvilke overvejelser rederiet har haft i forbindelse med transporterne fra det indiske raffinaderi.

En af de fem transporter lagde i øvrigt vejen forbi Danmark, hvor der blev losset 30 millioner flybrændstof ved Prøvestenen på Amager.

