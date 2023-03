Medie: Konkurrent overveje at overtage Credit Suisse

Den største bank i Schweiz, UBS, er i dialog med Credit Suisse om at købe banken eller dele af banken. Det skriver finansmediet Financial Times.

Oplysningerne stammer fra anonyme kilder.

Credit Suisse, den næststørste bank i landet, er kommet under pres, fordi bankkunder har trukket store pengebeløb ud af banken.

I bankens årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig ud.

Kursfaldet onsdag accelererede tilsyneladende, efter at den største aktionær i banken, Saudi National Bank, fortalte internationale erhvervsmedier, at den ikke vil lægge flere penge i banken.

Også den amerikanske bank Silicon Valley Bank (SVB), der kollapsede fredag i sidste uge, har påvirket investorerne.

Den schweiziske nationalbank og landets finansielle vagthund, Finma, har oplyst de tilsvarende myndigheder i henholdsvis USA og Storbritannien, at deres foretrukne løsning på at afværge en eventuel krise er, at Credit Suisse slås sammen med UBS, skriver Financial Times.

Der er dog "ingen garanti" for en aftale ifølge de anonyme kilder.

En anden kilde fortæller til finansmediet, at UBS ønsker at opgøre, hvilke risici der kan være forbundet med en overtagelse eller delvis overtagelse af den konkurrerende bank.

Den schweiziske nationalbank lovede onsdag aften at stille likviditet til rådighed, hvis Credit Suisse skulle få brug for det.

De seneste dage har været en rutsjebanetur for kursen på den schweiziske storbank. I løbet af fredag gik det igen nedad og kursen faldt omkring otte procent.

Torsdag så det ellers ud til, at der var ro omkring banken, da aktien steg over 30 procent på børsen fra morgenstunden efter et stort dyk onsdag. Da børsen lukkede torsdag var Credit Suisse steget med omkring 20 procent.

