Medie: Novo har sikret sig ekstra Wegovy-kapacitet

Novo Nordisk har så stor succes med slankemidlet Wegovy, at det er svært for produktionen at følge med efterspørgslen.

Men det kan der være fundet en løsning på nu. Nyhedsbureauet Reuters erfarer i hvert fald, at Novo har indgået en aftale med den amerikanske virksomhed Thermo Fisher om kontraktfremstilling af Wegovy.

Den unavngivne kilde mener endda at vide, at produktionen allerede er i fuld gang på Thermo Fishers anlæg i byen Greenville i delstaten North Carolina.

Allerede i maj fortalte Novos finansdirektør, Karsten Munk Knudsen, at man havde indgået en aftale med en amerikansk producent uden dog at sætte navn på.

Artiklen fortsætter under annoncen

Novo Nordisk har ikke villet kommentere historien over for Reuters.

Novo Nordisk har allerede en aftale om kontraktfremstilling af Wegovy på en fabrik i Bruxelles med virksomheden Catalent.

/ritzau/