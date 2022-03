Medie: PET og Udenrigsministeriet får alvorlig kritik i Tibetsag

I den kommende beretning fra Tibetkommissionen står Politiets Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet til alvorlig kritik.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge mediet mener kommissionen, at Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste er nøgleaktører i Tibetsagen.

Sagen handler, om hvordan borgeres ret til at ytre sig er blevet sat til side under kinesiske statsbesøg i Danmark.

Kommissionens beretning er ikke offentliggjort endnu. Ifølge Tibetkommissionen kommer det til at ske inden udgangen af første kvartal af 2022.

Det er anden gang, at sagen bliver kulegravet. I forbindelse med, at kommissionen blev nedsat igen, er der kommet nyt materiale frem.

Kommissionen kom med sin første beretning om sagen i 2017. Den konkluderede dengang, at Københavns Politi i 2012 og 2013 agerede klart ulovligt overfor Kina-kritiske demonstranter.

Det medførte, at omkring 100 borgere fik erstatning, fordi deres rettigheder blev overtrådt.

Tibetkommissionen konkluderede i 2017, at Udenrigsministeriet "bidrog til en stemning", som forplantede sig hos politiet, men ikke gav en direkte ordre.

Ifølge Ekstra Bladet går kritikken i den nye beretning på, at Udenrigsministeriet ganske vist afviste kinesiske embedsmænds ønsker om at skærme demonstranter i møder og på skrift.

Men ministeriet og Politiets Efterretningstjeneste skal efterfølgende have delt kinesernes bekymringer med politiet. De har i visse tilfælde også lagt pres på at forhindre demonstrationer, skriver Ekstra Bladet.

Kommissionen blev nedsat igen i 2018 for at lave en supplerende undersøgelse. Der bliver også inddraget flere kinesiske besøg i den kommende beretning.

Grunden til den supplerende undersøgelse er blandt andet nye oplysninger i medierne fra ældre politifolk.

Det er uvist hvilke retlige eller disciplinære konsekvenser den kommende beretning får.

Politiets Efterretningstjeneste har ikke ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet. I et skriftligt svar til Ekstra Bladet afviser også Udenrigsministeriet at kommentere, da man afventer beretningen.

/ritzau/