Medie: Politi beslaglægger bil med mulig relation til Emilie Meng-sag

Ifølge B.T. har politiet beslaglagt en bil i Slovakiet af mærket Hyundai i30, som angiveligt tidligere har været ejet af den 32-årige sigtede i sagen om bortførelsen af en 13-årig pige.

Det fortæller bilens nye ejere i Slovakiet, som har vist avisens journalist en kvittering for, at politiet har beslaglagt bilen 20. april.

Ifølge B.T. har den familie, som nu ejer bilen også vist dem en tidligere registreringsafgift som dokumentation for, at den sigtede har ejet bilen.

I sidste uge skrev B.T. og TV 2, at den 32-årige mand ejede en lys Hyundai i30 fra 2016 til 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har efterlyst en lignende bil i sagen om Emilie Mengs forsvinden.

Politikredsen var ude med en efterlysning af en lys bil, som kunne være en Hyundai i30, der blev set på Korsør Station, den aften 17-årige Emilie Meng forsvandt i juli 2016.

Hun blev fundet død i december samme år.

Føreren af den efterlyste bil har aldrig meldt sig. Politiet har understreget, at det er uklart, om føreren af bilen har noget med sagen om Emilie Meng at gøre.

Ifølge B.T. blev den 32-årige mands bil totalskadet i 2021, hvorefter den blev solgt til en autoophugger i Danmark. Mediet har imidlertid set et dokument, som peger på, at bilen blev importeret til Slovakiet samme år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ifølge B.T. på baggrund af de oplysninger, at mediet har fundet den slovakiske familie.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar til mediets oplysninger fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Den sigtedes forsvarsadvokat har ingen kommentarer til B.T.

Politikredsen har tidligere bekræftet, at man efterforsker den 32-årige mand, som er sigtet for at have bortført og voldtaget en 13-årig pige 15. april, i relation til andre uopklarede sager.

/ritzau/