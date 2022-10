Medie: Politimand sigtet for voldtægt og dødstrusler

En betjent fra Fyns Politi er blevet anmeldt og sigtet for blandt andet voldtægt og dødstrusler. Det skriver TV 2 Fyn, der har fået sagen bekræftet af flere kilder.

Ud over voldtægt og dødstrusler skulle der også være en anmeldelse om psykisk vold, men det er ikke besluttet, om der skal rejses sigtelse for det forhold.

Det vides ikke, om betjenten fortsat er anholdt.

Politiet har ikke villet be- eller afkræfte anholdelsen over for mediet, at en betjent fra deres kreds er anholdt og sigtet for anklagerne, men siger, at der ikke ligger nogen anmeldelse i deres kreds.

/ritzau/