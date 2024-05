Medie: Private investorer vil indgå forlig i OW Bunker-sag

Private investorer, der tabte penge, da olieselskabet OW Bunker krakkede i 2014, vil indgå forlig i sagen.

Det skriver erhvervsmediet ShippingWatch på baggrund af et referat fra et bestyrelsesmøde i Foreningen OW Bunker-Investor.

Foreningen består af cirka 3500 tidligere aktionærer, som samlet set tabte 260 millioner kroner på OW Bunkers konkurs, skriver mediet.

De tidligere aktionærer har anlagt et gruppesøgsmål mod den tidligere ledelse i OW Bunker og den tidligere ejer, kapitalfonden Altor.

- Den væsentligste årsag til at acceptere forliget er, at sagen allerede har varet i næsten ti år, samt det faktum at landsretten har besluttet, at sagen skal gennemføres uden syn- og skønsmænd. Dermed er et af de vigtigste beviser i sagen afskåret i sagen, lyder det i mødereferatet ifølge ShippingWatch.

Derfor vurderes det i referatet, at sagen er blevet svækket, og at det vil være sværere at få medhold.

OW Bunker gik konkurs 7. november 2014, blot få måneder efter at virksomheden var blevet børsnoteret.

Virksomheden gik konkurs, fordi den havde lidt et stort tab i datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - efterforskede sagen og rejste sigtelse mod flere personer, blandt andre topchef Jim Pedersen.

Jim Pedersen døde imidlertid i marts 2017 efter længere tids sygdom. Han blev 57 år.

I juni 2019 blev den tidligere direktør i Dynamic Oil Trading Lars Møller idømt fem års fængsel for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved Vestre Landsret.

