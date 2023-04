Medie: Skattestyrelse stævnet for at bryde aftale i udbyttesag

To amerikanske finansfolk har stævnet Skattestyrelsen, da de mener, at den danske styrelse er løbet fra en aftale med dem i udbyttesagen.

Det skriver Børsen.

Det er amerikanerne Matthew Stein og Jerome Lhote, der har anlagt sag mod den danske styrelsen. Sagen er anlagt ved en domstol i den amerikanske delstat New York.

Stein og Lhote har tidligere indgået et forlig med Skattestyrelsen om at betale de penge tilbage til den danske statskasse, som de fik i udbyttesagen.

Desuden har de indvilget i at hjælpe danske myndigheder med at drage andre i udbyttesagen til ansvar.

Men mændene mener ifølge Børsen, at Skattestyrelsen er løbet fra sin forpligtelse om at informere dansk politi om hjælpen.

Stein og Lhote håbede, at de via samarbejdet øgede chancerne for at slippe uden om en straffesag mod dem i Danmark. Men nej. De to mænd - samt fire andre mænd - er tilsammen tiltalt for groft bedrageri for 1,1 milliard kroner.

Straffesagen mod dem stod oprindeligt til at blive indledt i november, men den er blevet udskudt.

Det har tidligere været beskrevet, at nogle af de tiltalte har afventet, om Sanjay Shah - der ligeledes er tiltalt for sin rolle i udbyttesagen - udleveres fra Dubai til Danmark.

I begyndelsen af april afgjorde en domstol i Dubai, at Shah skal udleveres. Det er dog endnu ikke meldt ud, hvornår finansmanden lander på dansk jord til strafforfølgning.

En del af del forlig, som de to amerikanere - Matthew Stein og Jerome Lhote - indgik med Skattestyrelsen, indebar, at de skulle betale en bøde på det beløb, de tjente på udbyttesagen.

Stein og Lhote har ifølge Børsen betalt samlet cirka en milliard kroner tilbage. Det har de gjort sammen med andre parter i forliget. Dog mangler der endnu at blive betalt 600 millioner kroner.

Det resterende beløb forsøger de at slippe for at betale via sagsanlægget om den brudte aftale, skriver Børsen.

