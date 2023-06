Medie: Syrien-mor vil alligevel ikke til Danmark

Den ene af de to mødre, der sidder i en flygtningelejr i Syrien, vil alligevel ikke til Danmark. Det erfarer B.T., som har været i kontakt med centrale kilder.

I marts blev en dansk-iransk kvinde på 27 år tilbudt evakuering. Hun har to børn på fire og seks år. Hun blev tilbudt evakuering, efter at Højesteret underkendte ministeriets afgørelse om at fratage kvinden hendes statsborgerskab.

Efter Højesterets kendelse lød det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), at myndighederne ville se nærmere på sagen.

- Herefter er det - i lighed med den tidligere regerings linje - regeringens udgangspunkt, at hun som dansk statsborger med børn i lejren i det nordlige Syrien tilbydes evakuering til Danmark. Det vil myndighederne nu se nærmere på, lød det fra ham.

Udlændinge- og Integrationsministeriet tog i 2020 det danske statsborgerskab fra kvinden, hvilket ifølge Højesteret altså var ulovligt.

Tirsdag lyder det ifølge B.T. altså imidlertid, at kvinden vil blive i al-Roj-lejren i Syrien med sine to børn.

Mediet har ikke fundet ud af, hvorfor kvinden ikke vil til Danmark alligevel. Hun står til at blive anholdt og retsforfulgt, hvis hun kommer til Danmark.

Hvilket Peter Hummelgaard også bekræftede, da hun fik sit statsborgerskab tilbage.

- Når hun i givet fald kommer til Danmark, vil de danske myndigheder i videst mulige omfang stille hende til ansvar for hendes forbrydelser og søge hende retsforfulgt, lød det.

Den anden kvinde, der fortsat forventes at komme til Danmark, har marokkanske rødder. B.T. skriver, at hun forventes at komme til Danmark i den kommende tid.

En kvinde med somalisk baggrund på 25 år og hendes seksårige barn befinder sig fortsat i Syrien og tilbydes ikke evakuering.

Tre kvinder og deres tilsammen 14 børn er allerede hentet til Danmark fra Al Roj- lejren i Syrien. Det skete i oktober 2021. De er alle blevet dømt ved en dansk domstol.

Hverken Udenrigsministeriet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet vil kommentere sagen over for Ritzau.

