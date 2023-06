Medie: TDC frygtede Huawei-muldvarp i forbindelse med stor kontrakt

I toppen af det daværende TDC blev man i 2019 overbevist om, at det kinesiske selskab Huawei gjorde brug af overvågning og en såkaldt muldvarp i TDC i et forsøg på at vinde en kontrakt på TDC's 5G-netværk.

Det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Bloomberg Businessweek. Historien bygger på unavngivne kilder, der ifølge Bloomberg har kendskab til forløbet. Huawei afviser magasinets udlægning.

Sagen handler om en kontrakt til at opgradere 5G-netværket i Danmark. Her lå Huawei i konkurrence med svenske Ericsson. Huawei havde leveret TDC's 3G- og 4G-netværk og kom umiddelbart med det bedste bud.

I sidste øjeblik forsøgte Huawei ifølge Bloombergs kilde at ændre sit bud. Men usædvanligt var buddet ringere end det oprindelige - men akkurat bedre end Ericssons.

Derfor mistænkte TDC, at Huawei var kommet uberettiget i besiddelse af Ericssons bud. En undersøgelse af en mulig lækage hos TDC skabte mistanke om medarbejdere, der var i lommen på Huawei, og mulig aflytning af TDC's egne lokaler.

Undersøgelsen fandt ifølge Bloombergs kilder ud af, at Huaweis landechef i Danmark var lykkedes med at opdyrke venskaber med forskellige personer i TDC's rækker.

Særligt en leder faldt undersøgelsen i øjnene. Han spiste middag med Huawei-landechefen og havde rejst i Kina, hvor der var mistanke om, at han havde indledt et forhold til en ung kvindelig Huawei-ansat, som siden var blevet flyttet til Danmark.

Men det var i stedet en anden medarbejder under den daværende finansdirektør, der endte som hovedmistænkt på grund af specifikke møder med Huawei-landechefen og indholdet på hans bærbare, skriver Bloomberg.

TDC endte med at gå med Ericssons bud. Ifølge Bloomberg udløste det trusler fra Huawei til TDC om, at det kunne gå ud over andre danske virksomheder og deres fremtidige samarbejde med Kina.

Samtidig begyndte det hold hos TDC, der undersøgte en mulig lækage, at mistænke, at TDC blev forsøgt overvåget ifølge Bloombergs kilder.

Der blev fundet mikrofoner i TDC's bestyrelseslokaler, som passede med lokalets samtaleudstyr, men som ikke var tilsluttet, og ingen vidste, hvem der havde sat dem op.

Da holdet flyttede fra TDC's lokaler over til advokatfirmaet Plesner, blev Plesner udsat for et angreb på sit it-system. En nattevagt hos Plesner opdagede også en drone, der fløj udenfor TDC-holdets lokaler og lyste ind.

Ifølge Bloombergs historie kunne TDC's hold aldrig bevise, at medarbejderen eller finansdirektøren var skyldig i industrispionage. Men begge blev opsagt.

Siden har Folketinget vedtaget lovgivning, der giver mulighed for at blokere for lignende aftaler med eksempelvis Huawei.

TDC er siden splittet i to selskaber, TDC Net og Nuuday.

Til Bloomberg skriver TDC Net:

- Vi genkender nogle af de ting, som Bloomberg beskriver, fra vores egne optegnelser. Vi har gennemført en bred og dyb undersøgelse, og alle passende tiltag er blevet udført.

- Ingen af de ansatte nævnt i Bloombergs artikel arbejder for selskabet i dag.

Modsat afviser Huawei alle anklager i artiklen:

- Huawei overholder alle love og regler og bestræber sig på at opfylde den højeste standard for selskabsadfærd. Vi afviser at have gjort noget forkert, skriver en talsperson for Huawei til Bloomberg.

/ritzau/