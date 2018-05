Agtpågivenhed er faktisk i alles interesse

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Det er i alles interesse, at der udøves særlig agtpågivenhed i en tid, hvor personer med anden etnisk baggrund fylder så meget i statistikken over kriminalitet, skriver Sørine Gotfredsen, som var forbløffet over bundniveauet i et P1-program, hvor paneldeltagerne udelukkende debatterede det uretfærdige i, at folk med ikke-vestlig baggrund oftere end andre bliver stoppet af politiet