Forgæves har vi nu i flere uger spejdet efter små grå sky-signaturer på skærmenes vejrkort, der skånsomt kunne varsle om blot et par kommende regnvejrsdage. De er forurolignende nok udeblevet. Et alt for tydeligt eksempel på, at vi skal passe på med, hvad vi ønsker os