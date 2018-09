DR på skrump: Farvel til "Bonderøven" og "Hammerslag"?

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

NÅR ”BONDERØVEN” I AFTEN klokken 20 på DR1 tryller med det enkle liv, er der måske samtidig sat gang i en nedtælling frem mod sidste udsendelse. Det samme gælder, når der bliver gættet huspriser i ”Hammerslag” i morgen aften. Og når ”Den store bagedyst” returnerer på tv-skærmene den 29. september.

De tre populære DR1-udsendelser er nemlig – af Venstres politiske ordfører Britt Bager – nævnt som eksempler på, hvad DR ikke mere skal tilbyde seerne. Argumentet er, at de lige så godt kan laves af kommercielle tv-stationer. Ganske som så meget andet, hvilket vil blive tydeliggjort i denne uge, når den såkaldte public servicekontrakt falder endeligt på plads.

Kontrakten bygger på forsommerens medieforlig og vil blive suppleret af en omfattende spareplan i DR. Udsendelser, hele kanaler og flere hundrede medarbejdere vil forsvinde, fordi regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at skære 773 millioner kroner ud af DR’s budget.

ANTALLET AF TV-KANALER skal – ifølge medieforligsteksten – reduceres fra seks til maksimalt fire. Nogle, for eksempel DR3 og DR Ultra, vil måske fortsætte på nettet som ”indholdsuniverser”, og for at komme bare noget ad vejen frem mod det samlede sparemål vil DR2 og DRK med stor sandsynlighed blive slået sammen.