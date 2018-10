Sognepræst: Jeg gad godt se ”Gintberg på kanten” fra Grimhøj-moskéen

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

I "Gintberg på kanten" spurgte komikeren, hvorfor det altid er kristendommen, der gøres grin af og ikke islam

”HAN, SOM TRONER i himlen, ler,” hedder det i en bibelsk salme. Der er Vorherre, som lader den guddommelige latter rulle over de folkeslag og fyrster, som slår sig sammen mod ham og hans salvede. Det er nemlig rent til grin at tro, at man kan trodse den levende Gud. Også på Jorden er der latter, mennesker ler ad og med hinanden. Latter er befriende, og slappe lattermuskler er en kedelig svaghed.

En af Danmarks garvede lattervækkere er komikeren Jan Gintberg, som i udsendelserne ”Gintberg på kanten” rejser Danmark rundt, som det hedder ”i jagten på selvironien og den lille forløsende latter”. I ugens begyndelse viste DR 1 så et afsnit, hvor turen var kommet

til den danske folkekirke. Vel var der tale om en genudsendelse, men komikken skulle gerne kunne holde nogle år, og folkekirken har ikke undergået nævneværdige ændringer siden 2014, hvor udsendelsen løb over skærmen for første gang.