Et menneske, tilsyneladende uden pårørende, fik kistebærere ved, at sognepræsten efterlyste hjælpere på Facebook. Men kan et menneske ikke undvige andres blikke og omtale i medierne, end ikke i døden, skriver Sørine Gotfredsen