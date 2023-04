Mediekoncernen JFM's overskud landede på 5,1 millioner i 2022

Mediekoncernen JFM, tidligere Jysk Fynske Medier, endte regnskabsåret 2022 med et overskud på 5,1 millioner kroner.

Det skriver mediekoncernen i en pressemeddelelse.

- Det er vi tilfredse med, for der har været mange udfordringer i 2022.

- Dem har vi været i stand til at håndtere, og samtidig har vi udviklet vores virksomhed i den rigtige retning digitalt. Det giver optimisme for fremtiden, siger JFM’s administrerende direktør, Jesper Rosener.

Selskabet havde budgetteret efter et overskud på fem millioner kroner før skat, så på trods af et år, hvor alt blev dyrere, ramte de inden for skiven.

Omsætningen faldt knap to procent til 1,9 milliarder kroner fra året før.

Ifølge meddelelsen var mediekoncernen ligesom mange andre ramt af de stigende priser. Blandt andet omkostninger til papir og energi og andre råvarer steg dramatisk

- Det blev dyrere at distribuere aviser, og samtidig blev de danske forbrugere usikre og brugte færre penge.

- Det medførte for JFM et øget frafald af papirabonnenter, mens annoncørerne i særligt JFM’s ugeaviser også holdt igen, fordi de havde færre kunder i deres butikker, skriver JFM.

Det var særligt i årets sidste halvdel, at man kunne mærke, at forbrugerne holdt igen.

I 2022 opkøbte koncernen flere virksomheder. Heriblandt Dansk Radio Reklame.

Gennem datterselskabet Deal.dk købte JFM selskabet Sweet Media Group, som driver tilbudssitet sweetdeal.dk.

- Med deal.dk, spotdeal.dk og sweetdeal.dk har JFM’s dealsites nu mere end en million loyale og købestærke medlemmer og er med afstand størst på det danske marked, skriver JFM.

Med datterselskabet Step erhvervede koncernen det københavnske reklamebureau The Unicorn.

- Alle opkøbene er med til at styrke JFM, og vi kommer til at fortsætte med at købe virksomheder, siger Jesper Rosener.

Budgettet for det indeværende regnskabsår er igen i år lagt med et mål om overskud på 5 millioner kroner.

